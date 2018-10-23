Коломойскому отказали в блокировании работы международных советников по Приватбанку

Киевский районный суд Одессы 18 октября 2018 года оставил без рассмотрения исковые требования бывшего собственника Приватбанка Игоря Коломойского, которыми он пытался заблокировать сотрудничество Национального банка Украины (НБУ), Министерства финансов и Приватбанка с украинскими и международными компаниями (юридическими советниками и консультантами).

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ

Суд согласился, что Коломойский, подав этот иск, злоупотреблял своими процессуальными правами и пытался затянуть судебное разбирательство.

Также отмечается, что подавая иск в Киевский районный суд Одессы к Телекомпании АРС по поводу защиты чести, достоинства и деловой репутации, он пытался искусственно изменить территориальную подсудность исковых требований к другим соответчикам, зарегистрированным в Киеве и за пределами Украины.

Основные и производные требования бывшего акционера Приватбанка имеют разный предмет спора, что свидетельствует об их несвязанности.

Как сообщалось, 15 декабря, Коломойский через суд заблокировал расследование злоупотреблений в Приватбанке. Замглавы НБУ Екатерина Рожкова, комментируя иски Коломойского, заявила, что это "проявление слабости и страха, что результаты сотрудничества с Kroll и AlexPartners были очень неприятными для бывших акционеров".

НБУ в конце декабря-2017 заявил о намерении подать апелляционную жалобу на определение Соломенского райсуда Киева по иску Коломойского, которым в рамках обеспечительных мер суд пытался заблокировать сотрудничество НБУ, Министерства финансов и Приватбанка с украинскими и международными компаниями - юридическими советниками и консультантами, которые занимаются финансовым расследованием деятельности Приватбанка и юридическим сопровождением дел, касающихся национализации банка.

Определением суда запрещено государству, в частности, Минфину, НБУ, а также национализированному ПриватБанку совершать любые действия в отношении бывшего акционера Приватбанка, в частности, привлекать украинские и международные компании - юридических советников и консультантов, обмениваться с ними данными в отношении бывшего акционера, что на практике блокирует отстаивание интересов вкладчиков Приватбанка, налогоплательщиков и государства более чем по 400 судебным делам, инициированным бывшими акционерами Приватбанка и связанными с ними лицами после национализации финучреждения.

Согласно оценке НБУ, такие меры могут остановить расследование финансовых злоупотреблений в Приватбанке, целью которого является определение лиц, чьи действия привели к нанесению ущерба государству. Проведение такого аудита является обязательством Украины перед Международным валютным фондом, которое страна взяла на себя по программе кредитования. Для его проведения НБУ привлек международную компанию Kroll, специализирующуюся на финансовых расследованиях.

В начале 2018 международная компания Kroll, которая проводила forensic audit Приватбанка подтвердила, что банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

12 января, в НБУ заявили, что не получали решение суда по повторному иску Коломойского.