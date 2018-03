Коломойский заявил, что расследования американских детективов по Приватбанку не существует

Бывший совладелец национализированного Приватбанка Игорь Коломойский считает расследование компании Kroll бездоказательным.

Такую позицию Коломойского передал адвокат бизнесмена Игорь Барсученко, сообщает агентству Интерфакс-Украина.

Коломойский сообщил, что направил запрос в НБУ, в ответ на который получил информацию, что результатами расследования компании Kroll в отношении Приватбанка является только презентация, обнародованная на сайте Нацбанка.

"Многомесячное "независимое расследование" компании Kroll воплотилось в презентацию объемом семь страниц, оформленную на бланке Национального банка Украины, а не компании-исполнителя, и не подтверждено ни надлежащим образом составленным отчетом, ни какими-либо доказательствами", – говорится в заявлении.

Коломойский аргументирует свою позицию примером работы Kroll в Молдове, по итогам которой на сайте Нацбанка этой страны был размещен 57-страничный документ, оформленный на бланке компании Kroll, который дает возможность определить ее как исполнителя отчета и сделанный ее сотрудниками объем работ.

Экс-владелец Приватбанка ссылается на то, что обнародованный документ не содержит подписи какого-либо лица – ни представителей Kroll, ни служебных лиц НБУ.

"Таким образом, не существует "независимого расследования компании Kroll", а выводы, обнародованные Нацбанком, являются заведомо недостоверной информацией", – заявил бизнесмен.

Как сообщалось, ранее проведенный по заказу Нацбанка детективами компании Kroll аудит Приватбанка подтвердил, что банк до национализации был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий со стороны бывшего менеджмента в интересах бывших акционеров. В результате, Приватбанку были нанесены убытки в минимум в $5,5 млрд.

Кроме того, Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также афиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Ранее указанные компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.

Согласно постановлениям суда, должностные лица Приватбанка выдали кредиты в суммах от $18 млн до $73 млн 42 подконтрольным предприятием под залог имущественных прав на товар. После этого данные компании заключили сделки (осуществив 100%-ную предоплату) с целью получения товаров, перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp, ZAO Ukrtransitservice Ltd., Milbert Ventures Inc.

В феврале 2018 года Суд Англии назначил заседание по делу Приватбанка против экс-собственников. Позже бизнесмены вынудили Лондонский суд перейти в закрытый режим.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.