Коломойский заявил, что Ахметов контролирует 50% валютной выручки в Украине

Олигарх Ринат Ахметов после бегства экс-президента Виктора Януковича взял под свой контроль половину валютной выручки в Украине.
Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.
"Он контролирует 50% валютной выручки в стране. А до этого контролировал 20-25% выручки", - добавил бизнесмен.
Напомним, ранее Коломойский заявлял,что после бегства Януковича и его окружения в Россию, их сферы влияния достались Ахметову. И он контролирует 30%ВВП Украины.
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