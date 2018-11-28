Коломойский заявил, что Ахметов контролирует 50% валютной выручки в Украине

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Коломойский убежден, что при Януковиче Ахметов контролировал 20-25% валютной выручки

Коломойский убежден, что при Януковиче Ахметов контролировал 20-25% валютной выручки

Олигарх Ринат Ахметов после бегства экс-президента Виктора Януковича взял под свой контроль половину валютной выручки в Украине.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"Он контролирует 50% валютной выручки в стране. А до этого контролировал 20-25% выручки", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Коломойский заявлял,что после бегства Януковича и его окружения в Россию, их сферы влияния достались Ахметову. И он контролирует 30%ВВП Украины.

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