Коломойский вложил деньги в новое интернет-СМИ

Проект The Бабель не входит в медиагруппу 1+1

Украинский олигарх и бизнесмен Игорь Коломойский выступил соинвестором нового интернет-медиа The Бабель.

При этом новый проект не входит в состав главного медиаактива Коломойского - группу 1+1 медиа,

Это интернет-издание, соинвестором которого является акционер группы Игорь Коломойский", - пояснили в пресс-службе медиагруппы агентству Интерфакс-Украина.

Главным редактором издания является экс-замглавного редактора Esqire и главред проекта 1+1 Музей новостей Глеб Гусев, шеф-редактором - замдиректора департамента новостей канала 1+1 Катерина Коберник.

Они же числятся его собственниками - вместе с Ярославом Пахольчуком и Александром Ткаченко (поровну).

"Мы пишем о политике, бизнесе, образовании, культуре, технология, новостях в Украине и мире - все, что важно знать современному человеку. Мы пишем о людях, а не об абстрактных явлениях", - отмечается на сайте издания.

Уставный капитал издания составляет 200 тыс. грн.