Коломойский считает, что санкционный список РФ редактировал Порошенко

Бизнесмен Игорь Коломойский предполагает, что введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной.

Об этом он сказал в комментарии информагентству УНИАН.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, почтальоном работал Медведчук. Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - заявил он.

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы – медийная компания StarLightMedia, не очень большой банк Кредит-Днепр и другие.

"На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", – добавил он.

Напомним, что 1 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против Украины. Под российские санкции попали 322 украинских граждан и 68 компаний.

Национальный банк Украины не ожидает больших потерь украинских физлиц и юрлиц из-за их попадания в санкционный список России.