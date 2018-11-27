Коломойский рассказал, почему после бегства Януковича 30% ВВП достались Ахметову

После бегства экс-президента Виктора Януковича и его окружения в Россию, их сферы влияния достались Ахметову.
Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.
"Плохо лежало – не побрезговал, взял. В результате сегодня Ринат Леонидович (Ахметов – ред.) контролирует 30% ВВП. Правильно? А при Януковиче контролировали в лучшем случае 15% или 20%. С другой стороны, ВВП стал в два раза меньше, в 2,5", - cказал Коломойский.
Коломойский считает, что государство создало такие условия, при которых Ахметов смог получить такое влияние: "Государство создает условия, в котором один человек, без фамилии, может контролировать 30% ВВП.
"У меня нет осуждения к Ахметову, который зарабатывает на Роттердам+, и если будет Ротердам3+ он тоже на этом заработает. Он играет по тем играм, которые прописала власть", - добавил он.
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