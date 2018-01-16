Коломойский прокомментировал расследование Kroll по махинациям в Приватбанке

Бывший собственник Приватбанка Игорь Коломойский не стал предметно комментировать выводы детективов по расследованию махинаций в банке перед его приваизацией.

В частности Коломойский назвал опубликованный Национальным банком Украины (НБУ) отчет "бредом, который не имеет смысла комментировать".

Об этом он сказал ТСН.

По мнению Коломойского, "основной вопрос - куда и когда вывели деньги", а не то, в чьих интересах они перечислялись.

"Особенно понравилась сентенция, что бывший менеджмент работал в интересах акционера. А в чьих интересах он должен был работать - в интересах Порошенко или Гонтаревой с Рожковой?", - заявил олигарх.

В свою очередь замглавы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-конференции сообщила, что регулятор уже передал результаты расследования основным заинтересованным лицам и ведомствам, как в Украине, так и за рубежом.

"НБУ проводит ряд встреч с целью ознакомления основных стейкхолдеров с итогами форензик аудита. На сегодня итоги уже представлены генеральному прокурору Украины, международным партнерам и организациям, послам, другим партнерам государственных структур, аналитическим и экспертным кругам", - сказала она, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уверены, что итоги расследования помогут довести дело Приватбанка до конца", - добавила она.

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Согласно отчету детективов компании Kroll, в период за 10 лет перед национализацией Приватбанку нанесен убыток в $5,5 млрд посредством теневых схем отмывания средств в интересах бывших бенефициаров банка.

Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств банка была теневая банковская структура внутри Приватбанка, к которой были привлечены сотни сотрудников банка. Она создавала видимость обычного клиентоориентированного банка.

Напомним, что НБУ нанял детективное агентство Kroll (Великобритания) и консалтера AlixPartners для проведения forensic audit в ПриватБанке, который должен определить масштаб возможных злоупотреблений.

Генеральная прокуратура подозревает бывшее руководство Приватбанка в растрате средств в пользу связанных с бывшими акционерами компаний. ГПУ с 16 марта 2017 года проводит расследование в отношении бывших должностных лиц Приватбанка, совершивших растрату средств в особо крупных размерах.