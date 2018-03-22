Коломойский потребовал провести расследование против импорта топлива из РФ

Укртатнафта обратилась в Министерство экономического развития и торговли Украины с просьбой провести специальное расследование относительно растущего импорта нефтепродуктов в Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте компании.

"Предложение Укртатнафты заключается в поэтапном введении квот и постепенном доведении доли нефтепродуктов одной страны (из одного источника) до 30%", - отмечают в компании.

Укртатнафта обращает внимание на то, что зависимость отечественного рынка от нефтепродуктов, произведенных в России и Беларуси, в последние годы составляет 60-80%. И будто стремительный рост импорта за последние 12 лет привело к полной остановке большинства украинских НПЗ.

"Сейчас без государственной поддержки отечественные предприятия не могут выполнить стратегические задачи и ликвидировать зависимость от поставок энергоресурсов из РФ", - заявили в Укртатнафте.

Укртатнафта - нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18600000 т. В октябре 2007 года оперативный контроль над Укртатнафтой установила группа Приват Игоря Коломойского.

Напомним, что по состоянию на начало 2007 года более 26% акций Укртатнафты (Кременчугский НПЗ) принадлежало российской Татнефти и аффилированным с ней компаниям.

После ряда судебных решений эти акции были проданы компаниям, аффилированным с группой Приват.

43% акций Укртатнафты принадлежит государству в лице Нафтогаза Украины, остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой Приват и бизнесменом Александром Ярославским. Позже Ярославский заявил, что допускает продажу своей доли в Укртатнафта.

В апреле 2017 года, суд возобновил банкротство Укртатнафты через четыре года.

В июне СМИ сообщали, связанные с Коломойским компании пытаются избежать миллиардного штрафа за сговор.