Коломойский пошел в суд на Укрнафту из-за дивидендов

Это первый случай, когда миноритарные акционеры из группы Приват обратились в суд за дивидендами

Четыре компании, аффилированные с группой Приват, подали коллективный иск к полугосударственной Укрнафте о взыскании дивидендов за 2011-2014 годы, а также компенсации за их несвоевременную уплату.

Об этом говорится определении Хозяйственного суда Киева от 3 мая, передает enkorr.

Иск подан от кипрских Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited, днепровской Рафтола и киевской Он-лайн капитал. Какими пакетами акций Укрнафты владеют эти компании в судебном документе не указано.

Срок выплаты дивидендов истек еще в 2015 году, но это первый случай, когда миноритарные акционеры из группы Приват за дивидендами обратились в суд.

Слушание дела запланировано на 31 мая, точный размер дивидендов, подлежащих уплате этим компаниям, не раскрывается, при этом сумма затребованной компенсации за нарушение сроков их выплаты составляет 874 тыс. грн.

Напомним, что решение о выплате дивидендов за 2011-2013 года (3,8 млрд грн) было принято 10 октября 2014 года, за 2014 год (1,3 млрд) – 22 июля 2015-го. Срок их уплаты истек 10 апреля и 3 октября 2015 года соответственно.

Государственный акционер получил дивиденды только под конец 2015-го, за что Минэкономразвития начислило пеню. О выплате около 2,3 млрд грн дивидендов крупным миноритарным акционерам из группы Приват стало известно в декабре 2017 года из консолидированного отчета НАК Нафтогаз Украины.

Укрнафта утверждает, что уплата дивидендов была осуществлена путем взаимозачета встречных требований по инициативе миноритарных акционеров. При этом Укрнафта отказывается раскрывать название компаний, участвовавших в этих операциях и природу долга, который якобы был ею списан при взаимозачете.

Остальным мелким акционерам, преимущественно физическим лицам, Укрнафта отказывается выплачивать дивиденды, говорится в сообщении. По состоянию на 30 сентября 2017 года долг по дивидендам составлял 476 млн грн.