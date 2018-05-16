Коломойский обвинил Порошенко в желании захватить 1+1

Миллиардер Игорь Коломойский заявил, что президенту Украины Петру Порошенко нужен контроль над телеканалом 1+1.

Об этом бизнесмен заявил проекту Немцова.Интервью, передает Deutsche Welle.

"На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет (телеканал - ред.) 1+1 на выборы. Вот ему кровь из носа нужен 1+1", - сказал Коломойский, отметив при этом, что такого не произойдет.

При этом олигарх также добавил, что он нигде не соревнуется с Порошенко, но считает его своим оппонентом.

"Это заключается в нашем разном отношение к жизни. К демократии, к свободе слова, к событиям в Украине, к тому, каким должен быть президент. У меня по поводу него очень большое разочарование. Например, Порошенко для того, чтобы второй раз избраться президентом - у него такая идея фикс, должен полностью контролировать все телеканалы. Ну, как у нашего северо-восточного соседа. Там тоже когда-то были все частные телеканалы", - объяснил Коломойский.