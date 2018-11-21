Коломойский обвинил Порошенко в намерении забрать у него телеканал

Решение суда Лондона о всемирном аресте его активов в рамках разбирательства с Приватбанком защитило телеканал 1+1 от рейдерских посягательств со стороны президента Петра Порошенко.

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью журналистке Соне Кошкиной на ее YouTube-канале.

"Структура этих активов очень интересовала исключительно Порошенко, поскольку из всех активов его интересует только 1+1. И мы об этом говорили в суде. И, в общем, структура украинских активов на сегодняшний день легально для Петра Алексеевича недоступна", - сказал он.

Бизнесмен уточнил, что решение суда предусматривает заморозку всех его активов, а не только на $2,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев национализированного Приватбанка - Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и ряда компаний - на сумму более $2,5 млрд.