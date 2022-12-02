«Почти график». Количество отключений в Киеве снизилось в полтора раза — YASNO

2 декабря, 08:01
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Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 года (Фото:Александр Медведев / НВ)

Отключение света в Киеве, ноябрь 2022 года (Фото:Александр Медведев / НВ)

Количество отключенных клиентов в четверг, 1 декабря, в Киеве снизилось до 652 тыс. с 953−958,5 тыс. 29−30 ноября.

Об этом заявил гендиректор энергоснабжающей компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Ограничение потребления по Киеву составило 580 МВт, а это уже почти график», — рассказал он.

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Коваленко уточнил, что значительное снижение числа отключенных при небольшом увеличении ограничений (29−30 ноября было 545−560 МВ) связано с ростом доступной мощности, однако одновременно растет и потребление.

Глава YASNO также отметил, что сейчас гораздо чаще стали случаться аварии, причиной которых является срабатывание автоматики из-за того, что при подаче электричества, «начинают включать в розетки всё», в том числе и электрообогреватели из-за похолодания.

«Поэтому не устану повторять: используйте электроэнергию ответственно. К сожалению, мы будем иметь регулярные отключения этой зимы, поэтому запасайтесь теплой одеждой, утепляйте дом и верьте в ВСУ» — подытожил Коваленко.

Как сообщалось, 1 декабря в Киеве применяли экстренные отключения электроэнергии.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Киев Энергетика Электричество Отключения света Подача электроэнергии Энергосистема YASNO

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