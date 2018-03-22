Колесников опроверг информацию о продаже своего бизнеса

Собственник одного из крупнейших производителей свинины в Украине АПК-Инвест - сопредседатель партии Оппозиционный блок, бывший вице-премьер - министр инфраструктуры (2010-2012) Борис Колесников опроверг информацию о возможной продаже предприятия.

Об этом он сообщил liga.net.

"Эта информация не соответствует действительности. Антимонопольный (комитет, АМКУ - ред.), скорее всего, получил документы о реструктуризации, и обнародовал ее", - заявил он.

По его словам, продавать компанию он не собирается, как и привлекать новых акционеров.

Также Колесников добавил, что сейчас 98% акций владеет он с супругой, еще 2% - у народного депутата Дениса Омельяновича.

Ранее в АМКУ сообщали, что владельцы АПК-Инвест планируют продать часть контроля над компанией.

АПК-Инвест - агропромышленная компания с полным замкнутым циклом производства охлажденной свинины: от выращивания зерновых и изготовления комбикормов до производства и реализации мясной продукции. На рынке компания представлена продукцией ТМ М'ясна весна.