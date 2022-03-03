Сотрудничество с оккупантами. Coca-Cola продолжает работу в России 3 марта, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Геращенко призвал украинцев отказаться от употребления напитка (Фото:skitterphoto/pixabay)

Производитель напитков Coca-Cola продолжает работу в России. Там заявили, что «безусловный приоритет — безопасность наших сотрудников».

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России», — сообщили в компании.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал украинцев и украинский бизнес отказаться от употребления напитка и сотрудничества с компанией.

«Раз Coca-Cola продалжает работать в нацистской России, с этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички Украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины. Прошу Вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola. Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра», — сказал он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.