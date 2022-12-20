Рост инвестиций и путь в ЕС. Чего ждет бизнес от украинского рынка в 2023 году 20 декабря, 10:00 Новости компаний исполнительный директор фармацевтической компании «Фармак» (Фото:Фармак)

Следующий, 2023 год, должен стать победным для Украины. Бизнес надеется на рост инвестиций, доступ к инновационным технологиям и новые шаги по присоединению нашей страны к ЕС. В самый тяжелый в истории независимой Украины период — во время полномасштабной войны — фармацевтический бизнес продолжает работать, обеспечивая население и военных лекарствами. Как приспособиться к новой реальности и как бизнес готовится к развитию после победы, рассказал исполнительный директор фармацевтической компании «Фармак» Владимир Костюк.



Владимир Костюк, исполнительный директор фармацевтической компании «Фармак»

— В конце 2021 года вышел Спецвыпуск НВ по лицензии британского The Economist "Світ попереду 2022″. Мировые лидеры и эксперты рисовали картину будущего постковидного года — технологии, путешествия, бум демократии, инфляция. Каким вы видели 2022-й год назад, до начала полномасштабной войны?

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— Очень динамично, у нас было много ожиданий. Помню, как обсуждали бюджет компании на 2022 год и амбициозные планы по росту, инвестиционным проектам, стратегии выхода на новые экспортные рынки. Все мы с огромным воодушевлением переходили в 2022 год. Понимали, что COVID-19 уже не такой, как в 2020-м или даже в 2021 году и идет на спад. Чувствовали, что нас ждет динамичный прирост экономики и много интересного — путешествия, встречи с партнерами вживую, поиск новых контактов. Деловая активность должна была возрасти, потому что заработали авиасообщение, отели, открылась сфера услуг.

Мы прогнозировали и даже обсуждали в своей команде, что после локдаунов в Китае и Индии, проблем с лечением больных ковидом и дефицита медикаментов в мире многие страны сфокусируются на создании собственных мощностей по производству лекарственных препаратов и активных фармацевтических ингредиентов. И надеялись, что сможем создать в Украине хаб, который будет заниматься изготовлением лекарства для европейского рынка и стран Ближнего Востока и Северной Африки. Весьма оптимистичный должен быть год.

Помнится, как еще с конца прошлого года американская разведка предупреждала о грядущей «большой» войне. Однако, как можно поверить, что в XXI веке, когда разрабатываются инновационные лекарства от ранее неизлечимых болезней или человечество занимается проблемами устойчивого развития, кто-то может использовать методы Второй мировой войны? Никто не верил в это.

— Что изменила война и как она повлияла на планы развития?

— Война оказала значительное влияние на жизнь каждого украинца. И не только. Много изменений произошло во всем мире.

Поэтому планы развития я разделил бы на два этапа. Первый — это начало войны. Никто не был морально готов к тому, что начнется полномасштабная война. Поэтому первой задачей было выжить — физически и финансово. Побеспокоиться о безопасности близких, сотрудников, предприятия. Потом стало понятно, что нам необходимо снабжать население и армию лекарственными средствами, поэтому мы довольно быстро возобновили производство.

— К вам обращались за помощью?

— Конечно. Шок прошел спустя неделю, ведь крайне понадобились инсулин и другие лекарства для пациентов с хроническими заболеваниями, а армии — обезболивающие и кровоостанавливающие препараты. Но у нас возникла огромная проблема — мы потеряли склад под Макаровым, где хранилась готовая продукция и упаковочное сырье. Ущерб составил $50 млн — это существенная сумма. Однако и это не самое плохое. К нам обращались, а мы не могли обеспечить людей лекарством. Потому и возобновили работу. Вызвали сотрудников, нашли сырье и в середине марта уже начали выпуск продукции. И в этом большая заслуга наших работников, которые приходили на завод пешком, потому что транспорт не курсировал. Бывали случаи, когда руководители департаментов, высококвалифицированные специалисты, работали «руками» на производственных линиях. Ведь на производстве не хватало людей.

— А какой тогда второй этап?

— Поняли, что нужно работать, обеспечивать государство доходами, население и армию лекарствами, помогать стране и обществу. Поэтому решили продвигаться вперед и разморозили значительное количество инвестиционных проектов. К примеру, в этом году выпустили 11 новых продуктов, еще шесть должны выйти до конца года.

Представьте, в мае запустили новую линию по производству лекарства в форме небул. В феврале ее должны были устанавливать американские специалисты, но не смогли этого сделать из соображений безопасности, поэтому только консультировали нас онлайн. Запустить производство смогли наши эксперты.

— Вы упомянули о налогах. Повлияла ли война на их оплату?

— 28 февраля мы перечислили в бюджет 106 млн грн налогов с опережением графика. На сегодняшний день добросовестно продолжаем выполнять все свои финансовые обязательства перед государством, понимаем, что в бюджете нужны деньги от налогов.

— Как это быть компанией с украинским капиталом и штаб-квартирой в Киеве в разгар войны?

— Несколько месяцев назад было выступление в Гарвардской бизнес-школе. Никто из иностранных коллег не мог понять, как мы держимся, как работаем. А мы приспосабливаемся. Нет электроэнергии — переходим на генераторы, потерянное время наверстаем работой ночью. Раздается сирена воздушной тревоги — сотрудники спускаются в убежище. Постоянно возникают трудности с поставкой сырья и материалов. Когда Киев пытались окружить вражеские войска, тоже приятного было мало, но это не остановило нашу работу.

Операции по поставке продукции в страну, где идет война, не страхуются. Так что наши партнеры готовы работать только по предоплате. Некоторые поднимают цены, ведь и в Европе фиксируют инфляцию. А в Украине и гривня девальвировала. Если говорить об экспорте нашей продукции, которого у нас значительная часть, партнеры изучают, насколько способен «Фармак» обеспечить стабильные поставки за границу через месяц, два или три. Новые контракты вообще получить крайне сложно.

Но хочу отметить, что еще раз убедились — мы живем в лучшей стране с лучшими, самыми смелыми людьми, способными на все. Кто бы мог подумать в начале войны, что мы выдержим и пойдем в контрнаступление, будем отвоевывать свои территории. Я чувствую большую гордость за страну и украинцев.

— Чувствуют ли украинские предприниматели свою ответственность перед государством и какова сейчас роль бизнеса?

— Да. В сложившейся ситуации все должны объединиться вокруг единой цели — победы. Конкуренты работают вместе. Все понимают, что единственный возможный сценарий — поддерживать наше государство, поддерживать Вооруженные Силы и друг друга. И это персональная ответственность каждого.

Приятно, что нам тоже помогают, нас слышат. К примеру, в первые недели войны Министерство здравоохранения наладило коммуникацию со всеми участниками рынка: дистрибьюторами, аптечными сетями, производителями и импортерами, что позволило не допустить дефицита лекарств.

— Эксперты говорят о возобновлении страны и бизнеса после победы. Каков ключ к развитию?

Владимир Костюк, исполнительный директор фармацевтической компании «Фармак» / Фото: Фармак

— Много об этом думаю. Надеюсь, мы добьемся репараций, будем получать гранты, и общая поддержка Украины продолжится. Однако без фундамента ни одна финансовая помощь ничего не изменит в долгосрочной перспективе. Поэтому прежде всего стоит сфокусироваться на образовании. Начиная со школы и вузов. Кадровый потенциал и конкурентоспособные условия работы — основа экономики любой успешной страны. Следовательно, нужно создать условия, чтобы бизнес хотел приходить в Украину, инвестировать и развиваться здесь.

— Тем более сейчас к Украине прикованы глаза всего мира.

— После победы наступит звездное время для Украины. Такой шанс мало у кого был. Важно стимулировать развитие международного партнерства. Это, полагаю, будет в тренде и откроет нам доступ к новым знаниям и технологиям. Украину обещают принять в ЕС, а это снимет все барьеры от таможни до двойного контроля, регистрации, инспектирования, как в нашей отрасли.

— Насколько важна для украинского бизнеса поддержка со стороны международных институций, правительств других государств, иностранного делового сообщества? Как это влияет на отрасль и вашу компанию?

— Без поддержки Украины международными партнерами — снабжение оружием, гуманитарной и финансовой помощью — сейчас нам было бы крайне сложно. Благо такая поддержка есть. Важно, чтобы крупные иностранные игроки присутствовали в Украине. Это создает конкуренцию и в таком случае локальные производители всегда прогрессируют. В истории нашей компании было несколько случаев, когда крупные международные компании стали нашими партнерами и передавали нам технологии. Эти продукты продаются, и они инновационные. Поэтому надеемся, что такие партнерства продолжатся и украинские компании смогут технологически развиваться вместе с ними.

— Каким вы сегодня видите 2023 год?

— Я думаю, война закончится в 2023 году нашей победой. И после этого начнется инвестиционный бум, а мы будем испытывать гордость за страну. Это означает, что цивилизация победила варварский мир.

В Плане восстановления Украины содержится часть о восстановлении и дальнейшем развитии фармацевтической отрасли. Фокус — на стимулирование инвестиций в исследование, ускорение выхода новых генерических препаратов в Украине через усовершенствование патентного законодательства, освоение новых технологий — собственных и полученных за счет международного сотрудничества.

— Что самое главное хотите сделать до конца следующего года?

— У меня есть мечта завершить строительство нашего инновационного комплекса в Киеве. Но к декабрю следующего года мы, очевидно, уже не успеем. И еще хотелось бы договориться с какой-либо иностранной компанией о локализации или трансфере технологии производства инновационных продуктов. Возможно, даже биотехнологических. Это была бы задача со звездочкой для нас.