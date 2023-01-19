Первые проблески позитива. Ситуация с подачей электричества улучшится не раньше середины февраля, существенно — только в апреле 19 января, 17:31 Разрушенный энергоблок ТЭС после российской ракетной атаки 14 января (Фото:ДТЭК / Telegram)

Первые результаты возобновления энергосистемы после массированных российских ракетных атак потребители ощутят не ранее середины февраля.

Такое мнение 19 января высказал на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Интерфакс-Украина.

«Ситуация остается сложной. Последняя атака (14 января, — ред.) привела к значительному повреждению энергоблоков ТЭС, трансформаторных подстанций Укрэнерго. Восстановление продолжается, но относительно генерации оно не может быть очень быстрым. Речь идет о неделях. Первые результаты восстановления этих энергоблоков мы ощутим в середине февраля — вторая-третья неделя месяца», — сказал Харченко.

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По его словам, в целом дефицит электроэнергии в стране из-за повреждений энергообъектов составляет более 20%, а в отдельных регионах превышает и этот показатель, как, например, в Киевском регионе, где дефицит составляет примерно 40%.

«Самая сложная ситуация — Киев, безусловно — прифронтовые районы. Херсонщина, часть Харьковщины в очень сложной ситуации. Также довольно сложно в Одесской области. Это наиболее пораженные, сложные и дефицитные регионы», — отметил эксперт.

Вместе с тем Харченко обратил внимание, что, например, Киевская область страдает не только от общего состояния энергосистемы, но и от небольших аварий в локальных сетях.

«Энергетикам часто приходится выбирать: ремонтировать что-то большое, что позволит запитать 10−30 тыс. потребителей, или то же самое время бригада потратит, чтобы возобновить электроснабжение для нескольких сотен человек. Поэтому сложно еще и из-за небольших по масштабу аварий», — объяснил Харченко.

По его прогнозу, кардинально ситуация может улучшиться в апреле, когда в Украину будет доставлен большой объем необходимого для восстановления энергосистемы оборудования.

«Дойдут первые волны поставок того тяжелого оборудования, чтобы возобновить энергоснабжение, и в апреле это станет ощутимо», — резюмировал директор Центра исследований энергетики.

Как сообщалось, Укрэнерго на 19 января прогнозирует снижение потребления электричества из-за потепления, но отмечает, что все равно из-за повреждения энергосистемы дефицит ресурса остается большим.

В результате российского воздушного обстрела 14 января повреждено девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и одна воздушная линия, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.