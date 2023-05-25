Tesla — Made in Ukraine. Маск, европейские банкиры или украинские бизнесмены — кто первым начнет добывать литий в Украине 25 мая, 09:05 NV Премиум Илон Маск, губернатор Техаса Грег Эбботт и другие во время церемонии начала строительства завода по переработке лития (Фото:Greg Abbott via twitter)

Украину называют потенциальным поставщиком лития, графита и других минералов для батарей электромобилей. Но добыча и обогащение руды — дорогостоящая перспектива. NV Бізнес узнал, кто хочет инвестировать сотни миллионов долларов в этот бизнес

«На территории нашей страны сосредоточены залежи 22 из 34 полезных ископаемых, которые входят в перечень критических для Евросоюза», — написал в Facebook глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах. Он упомянул, что Украина имеет подтвержденные запасы металлов, связанных с низкоуглеродным будущим, которые используют в инновационных технологиях. Это бериллий, редкоземельные элементы, никель, кобальт и литий.



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Чуть ранее тему лития на Lugano Business Forum поднял заместитель министра энергетики Николай Колесник. А первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Сеул говорила о производстве лития, батарей и электромобилей с представителями южнокорейского бизнеса.

Такие заявления чиновников появляются на фоне сообщений о создании заводов по производству литий-ионных батарей для электромобилей и крупных международных сделок в сфере добычи и переработки лития. NV Бизнес вместе с представителями реального бизнеса узнал когда Украина сможет стать активным игроком на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей и систем накопления энергии. И что кроме лития наша страна может предложить миру.

Электрический привод автомобиля Chevrolet Bolt / Фото: carscoops.com

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