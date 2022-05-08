Дефицит бензина. Зеленский призвал правительство ускорить доставку из ЕС 8 мая, 00:02 Цей матеріал також доступний українською Нефтедобывающая вышка (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство ускорить транспортировку топлива от европейских портов к украинским потребителям.



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«Ключевое задание для членов правительства — ускорить транспортировку топлива от европейских портов к нашим потребителям. Объем такой транспортировки должен увеличиваться ежедневно», — заявил Зеленский.



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Президент напомнил, что на прошлой неделе вопрос дефицита бензина обсуждался с правительством.

«В начале прошлого недели мы договорились, что на этой неделе мы решим вопрос. Неделя заканчивается», — сообщил президент.

Российские оккупанты ракетными ударами уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине, в результате чего существенные запасы топлива были уничтожены. Также из-за ударов оккупантов остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла 29 апреля, что дефицит горючего на украинских заправках закончится через неделю, но цены на топливо возрастут.

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