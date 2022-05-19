Польша предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина из своих хранилищ для покрытия дефицита 19 мая, 06:04 Цей матеріал також доступний українською В Украине недостаток бензина (Фото:REUTERS/Bing Guan)

Вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Польша согласилась предоставить 25 тысяч тонн бензина из собственных запасов.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает Польское радио.

Министр напомнила, что до начала полномасштабного вторжения российских войск большая часть топлива в Украину завозили из РФ и Беларуси. Также были уничтожены несколько НПЗ.

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Свириденко сообщила, что Украина начнет получать ресурсы из Польши с начала следующей недели.



Правительства Польши и Украины продолжают работать над тем, чтобы ускорить и усовершенствовать пути поставок.

Российские оккупанты ракетными ударами уничтожили или повредили 15 нефтебаз в Украине, в результате этого существенные запасы топлива были уничтожены. Также из-за ударов оккупантов остановился Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

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