В Слуге народа заявили, что дефицит бензина исчезнет через несколько дней 4 мая, 06:28 Цей матеріал також доступний українською Дефицит бензина вскоре должен закончится (Фото:REUTERS/Baz Ratner)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что в ближайшие дни в Украине исчезнет дефицит бензина.



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Об этом сообщает УНИАН.

«Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива», — заявил он.

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Он добавил, что цены будут другими — но появится возможность приобрести топливо.

29 апреля министр экономики Юлия Свириденко говорила, что в течение следующих семи дней дефицит топлива на автозаправочных станциях (АЗС) будет ликвидирован, поскольку у операторов законтрактованы объемы на территории Западной Европы.

Она отметила, что на этой неделе возник временный ощутимый дефицит топлива на АЗС в отдельных регионах Украины, поскольку последние три недели оккупанты уничтожали топливную инфраструктуру в Украине.

В частности, уничтожен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который был основным производителем горючего в Украине, а также ряд крупных нефтебаз операторов рынка со значительными запасами горючего,

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