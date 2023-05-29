Российский урожай астрономических убытков. Сколько Украине надо денег, чтобы разминировать загрязненные оккупантами из РФ поля — анализ NV 29 мая, 21:18 NV Премиум Дорога между селами вблизи сельхозугодий в Черниговской области (Фото:NV / Наталья Кравчук)

Два Израиля по площади — именно столько сельскохозяйственных земель надо расчистить и разминировать в Украине. На это, говорят эксперты, может уйти 20 лет.

Об этом говорится в статье «С серпом и металлоискателем», напечатанной в № 2 журнала NV.

В 470 тыс. га оценивает правительство площадь опасных сельскохозяйственных земель в девяти областях страны, которые прежде всего нуждаются в разминировании и к которым есть доступ. Это те поля, которые надо весной — в начале лета засеять или обработать и для которых у агрокомпаний есть финансы и ресурсы, объясняет Сергей Рева, начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС. На их обследование и разминирование нужно около $1,5 млрд, посчитали во Всемирном банке.

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Эти гектары превращаются в недополученный урожай (в среднем 2,5 млн т зерна) и, в итоге, примерно в $0,5 млрд экспортной выручки, которую мог бы получить бизнес, пояснил NV Николай Сольский, министр агрополитики и продовольствия.

В целом обследовать и очистить от разного рода остатков надо значительно больше полей. «В Украине в масштабах деоккупированных территорий, которые нам нужно исследовать, расчистить, разминировать, это около 2 млн га», — говорит Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. «Если сравнивать с процессами даже несколько месяцев назад, то они значительно ускорились. Но все равно надо больше[специалистов по разминированию]», — добавляет он. Новых саперов нужно обучать, а это средства и время. Поэтому Украине, по мнению Марчука, важно иметь соответствующую технику, которая за день может разминировать квадратные километры, а не метры, как это делают люди.

«Сегодня в Украине разминирование осуществляют более 2.600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения», — процитировал официальный сайт Минагрополитики обращение своего руководителя, сделанное во время апрельского онлайн-выступления на заседании министров сельского хозяйства стран G7.

Полный комплекс работ по гуманитарному разминированию в Украине, по оценке Всемирного банка, будет стоить $37,4 млрд.