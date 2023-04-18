Заземление. Вход на рынок земли как эффективный способ снять инвестиционное напряжение 18 апреля, 10:30 Новости компаний

Недвижимость? Крипта? Акции иностранных компаний? А как насчет другой надежной идеи для инвестирования? Земля — один из самых стойких активов в наши турбулентные времена.

Руслан Яковенко, Руководитель проекта LandInvest

Зачем конвертировать гривны в гектары? Чтобы сохранить свои сбережения. Ведущие экономики мира уже несколько лет ведут борьбу с инфляцией. Украину эта волна накрыла после начала полномасштабного вторжения. За последний год цены выросли на 26,6% — это официальная статистика Госстата. Сохранять валюту в наличных деньгах или инвестировать в активы, которые в нашей меняющейся среде остаются нестабильными, — на сегодняшний день это не рационально. Единственная возможность остаться «в плюсе» — найти альтернативные направления для вложения денег, которые диверсифицировали бы подобные риски.

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Опросы, проведенные «УкрИнвестКлубом» весной 2022 года, показали, что 56% украинцев с реальным опытом инвестирования видят наибольшие перспективы в агросфере. Действительно, несмотря на войну, агросектор остается надежной опорой экономики Украины. Инвестируя в землю, вы не только получаете доходность, но и вносите вклад в укрепление тыла и приближение победы.

По данным Минагрополитики по состоянию на 05.04.2023, с запуска рынка земли в Украине было зарегистрировано более 157 тыс. сделок, которыми охвачено 352,5 тыс. га. Более 52 тыс. земельных сделок общей площадью 99,5 тыс. га заключено в течение военного года. Это и неудивительно! Земля — быстровозобновляемый актив. Большую часть участков, где еще в прошлом году велись активные боевые действия, планируют в этом году засеять. Чего не скажешь о разрушенной недвижимости, например.

Специалисты онлайн-платформы LandInvest помогут выбрать перспективный земельный участок по лучшей цене и позаботиться о вашем инвестиционном спокойствии.

Почему не стоит откладывать инвестиции в землю на «после победы»? 2023 год — лучшее время, чтобы инвестировать в землю. Во-первых, низкий порог входа на рынок. На начало марта этого года средняя цена 1 га земли в Украине составила 39 тыс. грн. Это средний размер земельного участка, то есть полноценная инвест-единица. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева оценивается в 61,2 тыс. грн. Во-вторых, высокая доходность. С того же 1 га — от 6% до 11% годовых. Все зависит от нормативно-денежной оценки земельных участков, впрочем за последние 15 лет арендная плата за землю выросла с 1,5% до 12−15% от НГО. В третьих, низкая конкуренция на рынке земли. Пока что. Ведь с 2024 года, когда землю смогут покупать юридические лица, спрос на нее вырастет в разы. А с ним и цена активов.

Опыт европейских стран, в том числе соседней Польши, — рост стартовой цены в 6 раз еще на этапе кандидатства, а за первые 10 лет после открытия рынка земли — еще больше. Предполагается, что предоставленный Украине статус кандидата в ЕС и дальнейшие шаги к евроинтеграции ускорят рост цен на земельные активы и у нас. Выгодно перепродать землю и умножить сбережения можно будет в любой момент. Вот почему следует инвестировать в земельные участки уже сейчас.

А как насчет гарантий? Земля будет официально работать на вас и будет приносить стабильный пассивный доход, если сдать ее в аренду надежной агрокомпании. Такие арендаторы продолжают выполнять свои обязательства даже в жестких условиях военного положения. Остается найти команду, которая сможет оформить вам землю в собственность «под ключ». Специалисты онлайн-платформы LandInvest помогут выбрать перспективный земельный участок по лучшей цене и позаботиться о вашем инвестиционном спокойствии.

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