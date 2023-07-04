Кофе пить будешь? Компания, связанная с 1+1, регистрирует торговую марку с мемом Коломойского 4 июля, 16:43 NV Премиум Логотип «Кофе пить будешь?» на АЗС ANP, связанных с Игорем Коломойским (Фото:НВ Бизнес)

На АЗС Игоря Коломойского начали продавать кофе с известными интернет-мемом. Его уже рекламируют на телеканале бизнесмена, а фразу «Кофе пить будешь?» регистрируют как торговую марку. Кто это делает?

На некоторых АЗС, которые связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, появились логотипы «Кофе пить будешь?», передает журналист NV Бізнес. В частности речь идет о сети ANP. Также на самих АЗС продать кофе в стаканах с такими логотипами.

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Кроме того, на телеканалах группы 1+1 транслируют рекламные ролики с аналогичным слоганом.

NV Бізнес узнал кто регистрирует эту торговую марку.