«Корпоративная реформа идет на***». Реакция соцсетей на решение суда о залоге для Коболева в 229 млн грн 2 марта, 13:15 Андрей Коболев, экс-глава Нафтогаза (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)

1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала бывшему председателю НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн грн.



Таким образом, она отменила решение ВАКС, ранее отказавшего в избрании меры пресечения Коболеву и признавшего подозрение ему необоснованным. Решение ВАКС оспаривала Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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NV. Бізнес собрал реакцию экспертов в соцсетях на решение суда.

Исполнительный директор медицинской сети Добробут Вадим Шекман считает уголовные дела против Андрее Коболеве, Андрее Пивоварском и Евгении Дыхне подобными друг другу.

«Каждое утро боишься открыть новости и увидеть еще один печальный пример. Еще один пример дискредитации борьбы с коррупцией, еще один пример борьбы с корпоративной реформой, еще одно доказательство того, что не нужно идти на государственный пост. Очень надеюсь, что наши западные партнеры увидят эту ситуацию именно так, как она выглядит на самом деле», — написал он.

Народный депутат Владимир Арьев (Европейская солидарность) в связи с решением суда процитировал Лину Костенко: «Иногда мне кажется, что существует некий мозговой центр, работающий на самоликвидацию этого государства, даже не столько руками его врагов, сколько усилиями собственных здесь. идиотов».



«Олигархи могут открывать шампанское мести. Надежды на перемены исчезают весной…», — добавил он уже от себя.

Фото: Volodymyr Ariev / Facebook

Алена Осмоловская, экс-директор по работе со стейкхолдерами НАК Нафтогаз Украины и глава Офиса реформ Минэнерго сравнила дело против Коболева с транспарантом на входе в Украину: «Не лезь в реформы».



«Это какой-то трэш. Расползающееся сырое дело против Андрея Коболева, если полчаса погуглить на сайте Верховной Рады. Не принимать во внимание кляузу, которую слепили люди, отключенные от потоков, а сделать свою работу. […] Это большой транспарант на входе в Украину: не лезь в реформы, не лезь в госсектор, эта система слишком сильна, ее не изменишь».

Журналист Виктор Шлинчак рассказал, что Андрей Коболев вернулся в Украину не просто так: «Может, выдам секрет Полишинеля, но эксглава НАК Нафогаз Украины Андрей Коболев вернулся в Украину… по приглашению Офиса президента. С тем, чтобы стать советником президента по экономическим/энергетическим вопросам. Якобы такова была рекомендация наших западных партнеров».



Он также напомнил, как обстояли дела в Нафтогазе раньше: «Мне тяжело комментировать миллионные премии. Но я хорошо помню, как первый глава НАК Игорь Бакай раздавал своим секретаршам на дни рождения Мерседесы. Это при том, что годовой официальной зарплаты Бакая хватило бы разве что на колесо от этой машины. Так что все познается в сравнениях. И мораль тоже».

Экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий грустно пошутил о весне и посадках: «Я понимаю, что весна пришла и обещали сажать, но начали точно не с тех. Андрей Пивоварский, Андрей Коболев, держитесь».



Экс-заместитель министра экономики, а ныне директор в KPMG в Украине Дмитрий Романович не сдержал эмоций: «Де-факто арест Коболева — это адовый п… ц, друзья… Не знаю о чем думали судьи ВАКС, но если они хотели одним решением подорвать одновременно доверие к антикоррупционным органам, корпоративную реформу и мотивацию адекватных людей идти во власть — им это удалось».



Не менее эмоционально отреагировал журналист и блогер Антон Швец: «САП фактически арестовал Коболева. Апелляция ВАКС постановила 229 миллионов залога Коболеву. Пять дней на собирание залога. Я хз где такую сумму можно взять. Поздравления. Корпоративная реформа идет на ***».



А его коллега по партии Демократична Сокира Виктор Трегубов прибег к образным сравнениям: «Построили антикоррупционную вертикаль им. Лаврентия Палыча. И вдолбали ей по последним независимым технократам под улюлюканье бютовских покручей. Как-то так».



Как сообщалось, 19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.



Сам Коболев тогда заявил, что вернулся в Украину, не скрывается от следствия и планирует доказывать свою правоту.

Прокурор изначально просил применить к Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн.