Коболев: В 2019 году Нафтогаз ждет дефицит ликвидности в 35,2 млрд грн Сегодня, 20:21 181 Цей матеріал також доступний українською Из-за долгов государства и потребителей Нафтогаз войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств Фото: Наталия Кравчук / НВ

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что из-за долгов компаний, которые получают газ на льготных условиях (PSO), некомпенсирование Кабмином убытков, вызванных выполнением спецобязательств и долги облгазов и других потребителей группа Нафтогаз имеет отрицательный чистый денежный поток и войдет в 2019 год с минимальными остатками денежных средств.

В сообщении Коболева на его странице в Facebook отмечается, что такая ситуация усложняет закупки газа в пик отопительного периода и ставит под угрозу проекты по развитию добычи газа и модернизации ГТС.

Глава правления Нафтогаза отметил, что согласно ст.11 закона О рынке газа, Кабмин должен был бы компенсировать Нафтогазу 102,9 млрд грн за период с октября 2015 до конца июня 2018 года, однако этого не произошло.

Кроме того, совокупный долг потребителей по PSO перед Нафтогазом составляет 57,5 млрд грн. "В частности 24,7 млрд грн задолжали "газсбыты", 32,9 млрд грн - тепловики и ТЭЦ", - уточнил Коболев. По его словам, чтобы взыскать эти долги, Нафтогаз применяет все инструменты, разрешенные законом, "но иногда это дело безнадежное". "По состоянию на середину текущего года мы насчитали резерв на сомнительную задолженность потребителей по PSO объемом 7 млрд грн", - отметил он.

Долги за услуги балансировки перед Укртрансгазом по состоянию на конец октября превышали 28,3 млрд грн. "Здесь на первых ролях собратья "газсбытов" - группа облгазов РГК с долгом в 18,7 млрд грн", - уточнил Коболев.

Глава правления Нафтогаза напомнил, что Укргаздобыча нуждается в 2019 году не менее чем в 38 млрд грн инвестиций.

"Нужно наконец определиться, что является большей ценностью - частная монополия Фирташа или государственная компания, развитие отечественной добычи газа, энергетическая независимость Украины. Правительство должно выполнить требование закона О рынке газа и начать платить предприятиям группы Нафтогаз компенсациию за выполнение спецобязанностей", - призвал Коболев.

Напомним, согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, с 1 января 2020 года Нафтогаз должен продавать газ для бытовых потребителей и компаний-производителей тепловой энергии по преимущественным рыночным ценам, отмена поставок по специальным обязанностями (PSO) должно состояться до 1 мая 2020 года.