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Коболев рассказал о своем политическом будущем

Сегодня, 11:03
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Коболев не рассматривает себя в качестве возможного премьера

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что пока не хочет идти в политику и не рассматривает себя в качестве возможного будущего премьер-министра Украины.

"Думал [о том, чтобы стать премьер-министром] и ответил себе, что это не мое", - отметил он в интервью Радио НВ.

Также Коболев подчеркнул, что в настоящее время не видит политическую силу в Украине, с которой он мог бы войти в состав Верховной Рады или Кабинета министров.

Напомним, что 13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.

Очередные президентские выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.

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Теги:   Радио НВ Политика Андрей Коболев

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