Коболев рассказал о своем политическом будущем
Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что пока не хочет идти в политику и не рассматривает себя в качестве возможного будущего премьер-министра Украины.
"Думал [о том, чтобы стать премьер-министром] и ответил себе, что это не мое", - отметил он в интервью Радио НВ.
Также Коболев подчеркнул, что в настоящее время не видит политическую силу в Украине, с которой он мог бы войти в состав Верховной Рады или Кабинета министров.
Напомним, что 13 ноября КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг опубликовали результат совместного соцопроса, согласно которому лидерами президентского рейтинга являются лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, украинский комик и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко.
Очередные президентские выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.
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