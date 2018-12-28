Коболев предложил рецепт "полезного" поднятия политического рейтинга, сравнимый по популярности c "Юлиной тысячей" Сегодня, 20:06 370 Цей матеріал також доступний українською Коболев предлагает завершить реформу рынка газа

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предложил украинским политикам способ "правильного и справедливого" поднятия политического рейтинга, который сравнил по эффективности с так называемой "Юлиной тысячей".

"Если кто-то переживает по поводу политического рейтинга, то давайте будем честными друг с другом - очень известный популистский политик Юлия Тимошенко, если вы посмотрите на элементы ее популярности, <...> то там есть один, который все очень хорошо помнят - "Юлина тысяча". <...> Если кто-то говорит: "Ой, реформа рынка газа - это непопулярно", - это неправда. Завершите реформу и дайте малообеспеченным людям реальные деньги на счету; абсолютно справедливо и легитимно позвольте им сэкономить потребление газа, чтобы не списывали завышенные нормы газсбыты, и оставьте им разницу", - отметил он в интервью Радио НВ.

По мнению Коболева, такой шаг будет "очень популярным" среди украинцев в плане повышения политического рейтинга.

"Юлина тысяча" - неофициальное название программы 2008 года правительства Юлии Тимошенко по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР.

Ранее глава Нафтогаза Украины заявил, что управляемая им компания рассчитывает совместно с Кабинетом министров и Верховной Радой решить проблемы с многомиллиардными долгами облгазов, газсбытов и теплокоммунэнерго за поставленный в рамках спецобязательств газ.