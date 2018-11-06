Коболев обвинил НКРЭКУ в игре на руку Фирташу - СМИ

Компании, осуществляющие газоснабжение населения (облгазы, большинство которых принадлежит Дмитрию Фирташу), отказываются заключать договора на использование имущества НАК Нафтогаз Украины. При этом независимый регулятор "бездействует" в процессе нормативного урегулирования вопросов, что идет в пользу облгазов.

Об этом говорится в письме руководителя НАКа Андрея Коболева к главе НКРЭКУ Оксане Кривенко, сообщает ЭП со ссылкой на копию документа.

В письме отмечается, что облгазы отказываются заключать договоры на использование имущества газораспределительных систем, владельцем которого является НАК. И потому используют его "самовольно и негласно".

"Учитывая это, компания вынуждена в соответствии с Кодексом ГРС подписать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, в том числе с компанией Укртрансгаз", – говорится в документе.

Согласно письму, после этого Укртрансгаз не сможет передавать газ через эти трубы облгазам, поскольку последние не имеют правовых оснований для его использования. Это может привести к прекращению газоснабжения ряда населенных пунктов.

Также отмечается, что дальнейшее бездействие НКРЭКУ в вопросах нормативного урегулирования вопросов, связанных с установлением справедливых условий пользования операторами ГРМ имуществом группы Нафтогаз создает "социальные угрозы", а также содержит "признаки предвзятых действий в пользу субъектов права частной собственности".

Коболев просит решить указанный вопрос путем внесения изменений в Кодекс ГРС.

Ранее Коболев заявлял, что 75% облгазов контролирует олигарх Дмитрий Фирташ. Кроме того, по его словам, облгазы уже задолжали Нафтогазу примерно $2 млрд.