Нафтогаз будет участвовать в конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции - Коболев Сегодня, 18:43 12 Цей матеріал також доступний українською В Нафтогазе приветствовали решение провести 12 конкурсов на заключение СРП Фото: Наталия Кравчук / НВ

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сообщил, что группа Нафтогаз примет участие в открытых конкурсах на заключение соглашений о разделе продукции (УРП).

"Нафтогаз приветствует инициативу проводить конкурсы на действительно равных и прозрачных условиях. Мы готовы к конкуренции на честных и прозрачных принципах", - заявил Коболев на своей странице в Facebook.

Глава правления Нафтогаза напомнил, что 18 декабря Кабмин принял решение о проведении 12 конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.

Как сообщало агентство Интерфакс-Украина, Кабмин на заседании 18 декабря одобрил постановления о проведении 11 открытых конкурсов на заключение СРП для добычи углеводородов в пределах Грунивского, Варвинского, Русановского, Ахтырского, Бузовского, Зеньковского, Ивановского, Ичнянского, Балаклейского, Софиевского и Берестянского участков.

Как отметил глава Минэнергоугля Игорь Насалик, на конкурс выставят также Угневский участок.

Носалик добавил, что Украина рассчитывает привлечь не менее 10 млрд грн в геологическое изучение и не менее 50 млрд грн в добычу углеводородов в результате этих 12 СРП.