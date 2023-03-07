Дело Коболева. Экс-глава Нафтогаза не внес залог в 229 млн грн — САП 7 марта, 14:28 Андрей Коболев, экс-глава Нафтогаза (Фото:Группа Нафтогаз / Facebook)

По состоянию на 7 марта у Специальной антикоррупционной прокуратуры отсутствует информация о внесении залога за экс-главу НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева в размере 229,248 млн грн.

Об этом сообщается в Telegram-канале САП.

«1 марта 2023 года Апелляционная палата ВАКС применила к бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023 и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору», — говорится в сообщении.

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Также в САП подчеркнули, что «вопреки распространенной в некоторых СМИ информации, по состоянию на сегодняшний день никакие счета подозреваемого суд не арестовывал в этом уголовном производстве».

«Также со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые бы препятствовали ему использовать имеющиеся у него финансовые активы», — добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, владелец инвесткомпании Concord Capital Игорь Мазепа 2 марта объявил сбор средств на залог Коболеву.

Бизнесмен планировал собрать к 6 марта 229,2 млн грн. и призвал бизнес присоединиться к сбору.

«Все собранные средства — а их нужно собрать 229,248 млн гривен до понедельника, 6 марта — пойдут на судебный залог для крупнейшего врага российской газовой монополии и яркого менеджера Нефтегаза — Андрея Коболева», — заявил Мазепа.

Сам Андрей Коболев опроверг заявление САП о том, что его счета не были заблокированы. Об этом он написал в Facebook.

«Учитывая очередное манипулятивное заявление от САП, хочу поделиться этим скрином. Получил эти смс прямо перед новым годом, сразу после того, как сообщил нескольким моим визави в Киеве, что после новогодних праздников приеду говорить о деньгах от западных партнеров на восстановление Украины. САП конечно же сейчас скажет „Ой, это не мы“. А кто? И почему? И на каких основаниях? Потому что мне до сих пор официальный ответ не предоставили».