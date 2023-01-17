«Боремся за выживание». Кличко в Давосе назвал критической ситуацию в инфраструктуре Киева 17 января, 13:18 Мэр Киева Виталий Кличко (Фото:Valentyn Ogirenko \ Reuters)

Мэр Киева Виталий Кличко назвал критической ситуацию в инфраструктуре Киева и призвал западных союзников увеличить поставки вооружений.

Инфраструктура Киева может рухнуть в любую секунду из-за ракетных ударов РФ и низких зимних температур. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Видео дня

«Сейчас в Украине довольно холодно, поэтому жить без электричества и отопления практически невозможно. Ситуация критическая. Мы боремся за выживание», — заявил Кличко в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По словам мэра, в настоящее время в Киеве дефицит электроэнергии составляет 30%.

«Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти… в любую секунду (потому что) российские ракеты могут разрушить нашу критическую инфраструктуру в Киеве», — отметил Кличко.

Также Владимир Кличко заявил, что важно не медлить с поставками вооружения Украине «иначе мы и дальше будем терять нашу инфраструктуру и, самое главное, наших лучших людей».

Как отмечает агентство, Виталий и Владимир Кличко входят в состав более широкой деловой и политической украинской делегации высокого уровня, которая примет участие в саммите ВЭФ.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик, заявила, что одним из главных международных приоритетов является помочь Украине пережить зиму с сохранением как можно большей части ее экономики.

«Проблема в том, что даже если военные действия ограничены географически, разрушение инфраструктуры затрудняет функционирование бизнеса», — подчеркнула Яворчик.

Ранее сообщалось, что после 12-го ракетного удара РФ в энергосистеме Украины увеличился дефицит, лимиты потребления снижены по всем областям.