Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон закончится тогда, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8° С на протяжении трех дней подряд.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году - весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже, чем +8 градусов С", - отметил Кличко.

При этом объединение совладельцев многоквартирных домов и дома с частными котельными сами определятся, когда прекратить теплоснабжение при условии согласия всех жильцов дома.