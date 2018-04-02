Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление

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Как только будет повышение температуры, отопительный сезон завершат

Как только будет повышение температуры, отопительный сезон завершат

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон закончится тогда, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8° С на протяжении трех дней подряд.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году - весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже, чем +8 градусов С", - отметил Кличко.

При этом объединение совладельцев многоквартирных домов и дома с частными котельными сами определятся, когда прекратить теплоснабжение при условии согласия всех жильцов дома.

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