Одна из ведущих немецких юридических фирм коммерческого права Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwalten стала победителем тендера Укрнафты на услуги по адвокатской деятельности стоимостью 90 тыс евро.

Об этом пишут Наши гроши со ссылкой на информацию в Прозорро.

В этом году эта компания будет предоставлять Укрнафте адвокатские услуги по вопросам, касающимся процесса признания и исполнения решения Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм по делу от 24 сентября 2010 года по иску Carpatsky Petroleum Corporation (США) к Укрнафте на общую сумму $190 млн в Германии.

Закупку провели без торгов, поскольку она касается услуг по адвокатской деятельности.

В документации говорится, что в 2010 году арбитраж удовлетворил иск Carpatsky Petroleum Corporation и решил взыскать с Укрнафты компенсацию в размере $146,9 млн, а также проценты.

Сейчас общий размер задолженности Укрнафты по этому решению превышает $190 млн.

В 2015 году Укрнафта проиграла апелляцию в Апелляционном суде округа Свеа, поэтому решение действующее, а значит, возможно его принудительное исполнение за рубежом, пишут Наши деньги.

Сейчас разрешение на это предоставлено во Франции, Нидерландах, Германии, Великобритании, а также в Техасе (США). Учитывая это, а также по законам Германии, истец имеет право на принудительное исполнение судебного приказа, в том числе путем обращения в суд до 15 февраля 2025 года, говорится в публикации.

Это дело находится на рассмотрении в Высшем земельном суде г. Целле (Германия). Вследствие этого возникла потребность в получении юридической помощи по вопросам, касающимся принудительного взыскания задолженности в рамках принудительного исполнения решения арбитража в Германии.

Укрнафта и Carpatsky Petroleum в 1995 году подписали договор о совместной разработке Рудовско-Червонозаводского газоконденсатного месторождения, сообщала Экономическая правда.

При создании 55% совместного предприятия Укркарпатойл принадлежало Укрнафте, а 45% - Carpatsky Petroleum, зарегистрированной в Техасе.

В 1996 году о правах на долю в СП заявила уже другая компания Carpatsky Petroleum, зарегистрированная в Делавэре.

Генеральная прокуратура Украины обжаловала процедуру правопреемства.

В результате решения Высшего хозсуда Украины доля «Укрнафты» в СП выросла до 100%.

В 2010 году стокгольмский арбитраж решил, что Укрнафта должна выплатить Carpatsky Petroleum $146,9 млн компенсации за невыполнение условий соглашения, а также признал соглашение расторгнутым.

По информации Нефтерынка, в 2007 году, уже после открытия арбитражного производства, владельцем Carpatsky Petroleum Corporation стала компания Kuwait Energy.

Kuwait Energy в свою очередь купила в 2018 году компания United Energy Group (Гонконг), основным акционером с 51,60% акций которой является 70-летний китайский миллиардер Чжан Хунвэй.

Он входит в Топ-50 самых богатых людей Китая и ведет дела в нефтяной отрасли.

Как сообщалось, 2023 год Укрнафта закончила с чистой прибылью в размере 23,6 млрд гривен, а 2024 год — с чистой прибылью 16,38 млрд грн.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом Укрнафта увеличила добычу газа на 6,5% до 1,170 млрд кубометров. При этом добыча нефти выросла на 0,6% до 1,418 млн тонн.

Укрнафта перешла в ноябре 2022 года под контроль Министерства обороны вместе с четырьмя другими стратегическими предприятиями Украины: Укртатнафтой, АвтоКрАЗом, Мотор Сич и Запорожтрансформатором.

Ранее Укрнафта и Укртатнафта были сердцем энергетической бизнес-империи неформальной группы Приват, которая принадлежала Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Укрнафта — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС.