Опередил японцев и немцев. Китайский бренд занял первое место по продажам в Украине в сегменте новых легковых автомобилей

Китайский BYD стал в октябре лидером по продажам новых легковых автомобилей на украинском рынке (Фото: Pixabay)

В октябре украинцы приобрели 7,8 тыс. новых легковых авто, что на 14% больше, чем в сентябре 2025 года. Это лучший показатель за последние 13 месяцев.

Об этом сообщила ассоциация Укравтопром.

Также в октябре продажи новых легковых автомобилей увеличились на треть по сравнению с октябрем 2024 года.

В октябре лидерство на рынке новых легковых автомобилей получил китайский бренд BYD, который в 6,5 раза превысил свой прошлогодний результат.

На втором месте японский бренд Toyota с 978 проданных авто (+44%).

Третье место в рейтинге занимают автомобили немецкого бренда Volkswagen — 856 авто (136%), четвертую позицию — автомобили марки Skoda с 626 авто (+55%), а замыкает пятерку лидеров Renault — 494 авто (-37%).

В ТОП-10 рейтинга также вошли Hyundai — 357 авто (+85%), BMW — 302 авто (-24%), Audi — 262 авто (+38%), Zeekr — 259 авто (+131%), Nissan — 196 авто (+1%).

В разрезе моделей самой популярной в октябре стала Volkswagen ID.Unyx.

Всего за 10 месяцев в Украине было зарегистрировано 60,7 тыс. новых легковых авто, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в 2024 году украинцы приобрели более 69,6 тыс. новых легковых авто, что на 14% больше, чем в 2023 году.

В 2024 году лидером рынка новых легковушек в разрезе брендов стала Toyota — 10 731 новых авто этой марки приобрели украинцы. На втором месте французская Renault с 7 266 проданных авто.

Третье место в рейтинге заняли автомобили Skoda — 5 033 авто, четвертую позицию — автомобили марки Volkswagen с показателем 4 899 единиц, а замыкает пятерку лидеров BMW — 4833 авто.