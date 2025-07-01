Сделка на $1,2 млрд. Китайская компания покупает в стране СНГ крупное месторождение драгоценного металла

Китайская компания Zijin Mining Group Co. намерена приобрести золотой рудник Райгородок в Казахстане за $1,2 миллиарда, что станет крупнейшим приобретением этой горнодобывающей компании за шесть лет.

Об этом пишет Bloomberg.

Остаточный срок эксплуатации Райгородока составляет 16 лет, а среднегодовой объем добычи золота — около 5,5 тонн, что положительно повлияет на объемы производства и прибыли Zijin Mining в этом году, говорится в публикации.

Владельцами Райгородока являются казахстанская инвестиционная компания Верный капитал и Resources Capital Funds, американская частная инвестиционная компания.

Это приобретение подлежит утверждению китайскими и казахстанскими властями, при этом аналитики ожидают, что оно поможет Zijin Mining достичь своей производственной цели на 2028 год в размере от 100 до 110 тонн.

Поглощение Zijin Mining является частью стратегии китайских производителей золота по расширению своей деятельности за рубежом, поскольку качество отечественных месторождений ухудшается, а высокие цены на золото являются мощным стимулом для увеличения производства, пишет Bloomberg.

Райгородок — одно из крупнейших месторождений золота в Казахстане.

За последние 10 лет его ресурсная база увеличилась втрое — до 7,6 миллионов унций по стандарту JORC, говорится на сайте компании Верный капитал.

Zijin Mining является одной из крупнейших горнодобывающих компаний Китая и специализируется на добыче и переработке меди, золота, серебра, цинка, свинца, лития.

