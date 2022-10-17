Си сказал «стоп». Китай запрещает поставки сжиженного газа за границу — Bloomberg 17 октября, 15:41 Си Цзиньпин (Фото:Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Власти Китая поручили государственным компаниям — импортерам СПГ — прекратить поставки в Европу и Азию, чтобы обеспечить поставки для внутреннего рынка в отопительный сезон.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, речь идет о компаниях PetroChina Co., Sinopec и Cnooc Ltd, к которым обратилась Национальная комиссия по развитию и реформам, главный орган экономического планирования КНР. Официальных комментариев от китайской стороны, отмечает агентство, не поступило.

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По словам источников, «продажи принесли некоторое облегчение европейским покупателям, однако быстрое пополнение запасов и рекордно высокие расходы на доставку также снизили привлекательность повторной доставки топлива».

Действия Китая по обеспечению собственных поставок могут сократить поставки в Европу и усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы, отмечает Bloomberg. У Китая есть крупные контракты на закупку СПГ у США, при этом трейдеры перенаправляют часть поставок в Европу из-за вялого спроса внутри страны.

В 2021 году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире импортером СПГ.

Как сообщалось, цены на газ в Европе упали до минимума с конца июня, а хранилища заполнены почти на 92%.

Европейские терминалы СПГ, в октябре работают с производительностью около 63%. В сентябре и августе показатель составлял 59%. Импорт СПГ в октябре может достигнуть 11,5 млрд кубометров, что является одним из максимальных значений за историю.