Доля 92%. Китай остается главным поставщиком в Украину в одном из сегментов новых легковых автомобилей

92% новых электромобилей в январе-августе 2025 года импортировали в Украину из Китая (Фото: Pixabay)

За 8 месяцев 2025 года в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), что на 52% больше, чем в январе-августе 2024 года.

Об этом сообщил Укравтопром со ссылкой на информацию Госстата.

Общая таможенная стоимость импортированных за 8 месяцев электрокаров составила $1,27 млрд.

Из этого количества новыми были 14,1 тыс. авто (+26%), а 47,6 тыс. — подержанные (+62%).

При этом общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $363,5 млн, а бывших в употреблении электромобилей — $906,3 млн.

92% новых электромобилей было завезено из Китая, на втором месте Япония — 3%, на третьем месте Германия — 2%.

Лидером по поставкам подержанных электромобилей за 9 мес. были США — 40%, на втором месте Корея — 16%, на третьем месте Германия — 15%.

Как сообщалось, в 2024 году в Украину было импортировано 61977 легковых электромобилей (BEV), что на 32% больше, чем в 2023 году.

Из этого количества новыми были 16474 авто. (+52%), а 45503 — подержанные (+26%).

В ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей вошли: Китай — 14635 ед, Япония — 552 ед, Германия — 382 ед, Великобритания — 368 ед и Бельгия — 216 ед.

ТОП-5 стран поставщиков бывших в употреблении электромобилей вошли: США — 17235 ед, Германия — 7318 ед, Корея — 6274 ед, Великобритания — 4180 ед и Китай — 2573 ед.