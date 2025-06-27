Китай и Соединенные Штаты согласовали рамки реализации договоренностей по урегулированию торгово-экономических разногласий между двумя странами.

Об этом сообщаетУкринформ со ссылкой на материалы Министерства коммерции КНР. «Рабочие группы обеих сторон провели 9 — 10 июня торгово-экономические переговоры в Лондоне и достигли принципиального понимания относительно рамок для реализации договоренностей лидеров Китая и Соединенных Штатов и закрепления результатов Женевских торгово-экономических консультаций 10 — 11 мая», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что после лондонских переговоров китайская и американская команды поддерживали тесную связь, наработали проект рамок реализации договоренностей, представили его лидерам своих стран и недавно получили их одобрение этих рамок.

В ведомстве КНР рассказали, что согласно документу, Китай сократит сроки рассмотрения заявок экспортеров на поставку в США продукции, в отношении которой правительством КНР установлен экспортный контроль, а Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, которые они ввели против Китая.

Подробности предоставленных сторонами обещаний не приводятся, однако в первую очередь, очевидно, речь идет о разблокировании Пекином импорта в США редкоземельных минералов и отмене Вашингтоном запрета на поставки в КНР передовых чипов для моделей искусственного интеллекта.

«Надеемся, что Соединенные Штаты и Китай найдут общий язык и в соответствии с достигнутыми договоренностями продолжат использовать механизм торгово-экономических консультаций для уменьшения недоразумений между двумя сторонами, укрепления сотрудничества и совместного содействия стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений», — говорится в сообщении Минторговли.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года США ввели пошлины на импорт товаров из большинства стран-партнеров, в пределах от 10% до 49%. Впоследствии действие тарифов было приостановлено на 90 дней для проведения двусторонних переговоров.

Самое острое противостояние произошло между США и Китаем. Обе стороны неоднократно повышали таможенные ставки, которые достигли 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. После этого начались переговоры по отдельному торговому соглашению, которые требовали личного участия Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

26 июня 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что США подписали торговое соглашение с Китаем и планируют аналогичное с Индией.