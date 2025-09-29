Под давлением США. Китай ограничивает доступ теневого флота к одному из своих ключевых портов

Китай намерен ограничить доступ старых танкеров к одному из своих крупнейших нефтяных терминалов. Меры коснутся порта Циндао, который обрабатывает около шестой части общего объема нефти, поступающей в Китай.

Об этом пишет Bloomberg. С 1 ноября в порту вступают в силу новые правила. Под запрет попадут суда возрастом 31 год и старше, а также танкеры, которые изменили свои регистрационные данные в Международной морской организации или имеют недействительные сертификаты.

Кроме того, все суда, заходящие в порт в провинции Шаньдун, будут оценивать по специальной системе баллов. Будут учитываться возраст судна и наличие страхового покрытия ответственности за загрязнение окружающей среды. Танкер с низким баллом может быть лишен права на швартовку.

По оценке экспертов, эти меры направлены прежде всего против теневого флота, который перевозит нефть из Ирана и других стран, находящихся под международными санкциями. Такие суда часто эксплуатируют старые танкеры и сомнительные схемы идентификации, что увеличивает риски аварий и экологических катастроф.

Циндао рассматривается как крупный перевалочный пункт для поставок иранской нефти в Китай. По данным аналитической компании Kpler, с начала года порт принял около 300 000 баррелей сырой нефти из этой ближневосточной страны в сутки. При том официальные данные не показывают импорта нефти из Ирана с середины 2022 года.

В августе США ввели санкции против нефтяного оператора, расположенного в портовом районе Дунцзякоу в Циндао. Причиной стало то, что Qingdao Port Haiye Dongjiakou Oil Products получил иранскую нефть, доставленную судном, которое уже находится под санкциями Вашингтона. Это усилило опасения, что ужесточение санкций может еще больше нарушить импорт сырой нефти в Китай.

Ранее сообщалось, что 11 декабря 2024 года послы стран Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций, которые, в частности, ограничивают деятельность судов третьих государств, поддерживающих войну России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «теневой флот» танкеров, который использует страна-агрессор РФ для обхода санкций, является одной из самых больших угроз для экологии и одним из крупных источников финансирования развязанной Россией войны против Украины.

6 января 2025 года агентство Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена планирует ввести дополнительные санкции против страны-агрессора РФ из-за развязанной ею войны против Украины — путем принятия мер против танкеров, перевозящих российскую нефть.