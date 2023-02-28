«Неуверенные в себе американцы». Китай обвинил США в давлении на иностранные компании из-за запрета TikTok на телефонах госслужащих

28 февраля, 15:00
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Китай призывает Вашингтон соблюдать принципы рыночной экономики (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Китай призывает Вашингтон соблюдать принципы рыночной экономики (Фото:HayDmitriy/Depositphotos)

Китайский МИД назвал решение администрации президента США удалить приложения китайской соцсети TikTok со всех правительственных устройств необоснованным давлением на иностранные компании.

Об этом сообщает Associated Press.

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«Насколько неуверенными в себе могут быть США, ведущая сверхдержава мира, чтобы до такой степени бояться любимого приложения молодежи?», — заявила представительница китайского МИД Мао Нин.

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Она сообщила, что Китай выступает против «ошибочной практики американской стороны по обобщению понятия национальной безопасности, злоупотреблению государственной властью и необоснованному давлению на компании из других стран».

Она призвала Вашингтон соблюдать принципы рыночной экономики и «обеспечить открытую, справедливую и недискриминационную среду для компаний со всего мира, чтобы они могли инвестировать и работать в Соединенных Штатах».

Ранее сообщалось, что Белый дом запретил использование приложения TikTok на всех федеральных мобильных устройствах и дал государственным учреждениям 30 дней на то, чтобы они удалили китайское приложение.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   США Китай TikTok

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