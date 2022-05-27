Вслед за русским кораблем. Китай и Турция закрывают небо для украденных Россией Boeing и Airbus — росСМИ 27 мая, 20:08 Цей матеріал також доступний українською Самолет Аэрофлота, крупнейшей авиакомпании РФ (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Китай закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Аналогичные решения принимает и Турция.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в авиабизнесе.

К примеру, логистический оператор Оптималог сообщил, что получил информацию об отмене всех рейсов авиакомпаний Авиастар Ту и iFly из Китая. В неофициальных комментариях, которые он приводил, говорилось, что самолеты «перестали соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА», «нет разрешений на пользование воздушными коридорами».

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Один из источников издания рассказал, что власти Китая запросили подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли. Поэтому китайские авиавласти, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

По словам, источника, сейчас требования по «чистоте» самолетов с точки зрения регистрации предъявляют и другие страны. В качестве примера собеседник привел Турцию, которая отказывает в разрешениях на полеты в эту страну или через ее воздушное пространство самолетам «с двойной регистрацией» (самолеты, принудительно зарегистрированные в России).

В Росавиации отказались от комментариев.

Как сообщалось, после российского вторжения в Украину страны Запада ввели санкции против российской авиационной отрасли. ЕС запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним. Помимо этого, ЕС обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. В рамках санкций лизингодатели начали арестовывать лайнеры российских авиакомпаний за границей, в связи с чем те стали отменять международные рейсы.

В свою очередь, в РФ решили присвоить лизинговые самолеты стран Запада и перевести их в российский реестр. Общая сумма украденных самолетов превышает $20 млрд.

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