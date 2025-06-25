На фоне торговой войны Трампа. Китай заявил, что готов поддержать мировую экономику

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил, что Китай готов сделать все возможное, чтобы в нынешней турбулентной обстановке поддержать мировую экономику и помочь преодолеть трудности и вызовы, угрожающие ее стабильности.

Об этом он сказал на открытии пленарного заседания 16-й ежегодной встречи «Новых чемпионов», также известной как Летний Давос, в северокитайском городе Тяньцзинь, передает Укринформ.

«Китай обязан и готов сделать все возможное, чтобы помочь преодолеть трудности и вызовы, стоящие сегодня перед мировой экономикой», — заявил Ли.

По его словам, правительство КНР проводит взвешенную экономическую политику, благодаря чему в прошлом году ВВП страны вырос на 5% и на текущий год установлен такой же целевой показатель экономического роста на уровне около 5%.

«Китай уверен в своей способности поддерживать быстрый рост своей экономики и готов делиться своими оригинальными технологиями и инновационными сценариями со всем миром», — заявил премьер-министр.

При этом он призвал международное сообщество предпринять конструктивные действия в международном экономическом и торговом сотрудничестве.

«Конструктивные действия означают, что нам нужно проактивно принимать практические меры для защиты свободной торговли и многосторонности, а также способствовать стабильному развитию мировой экономики», — сказал Ли.

Он назвал нормальным явлением споры и разногласия в торгово-экономических обменах между странами и подчеркнул необходимость их решения путем консультаций.

«Пока страны участвуют в диалоге и консультациях на основе взаимного уважения, решение всегда можно найти», — сказал глава правительства.

По его убеждению, в условиях современных глобальных вызовов странам мира для укрепления устойчивости их развития важно усиливать координацию макрополитики и обеспечивать стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек и поставок.

«Китай будет продолжать углублять свою интеграцию и связь с мировым рынком и укреплять промышленное сотрудничество с различными странами», — заверил премьер-министр.

Нынешняя встреча «Новых чемпионов» проводится под названием «Предпринимательский дух новой эпохи» и проходит с 24 по 26 июня в Тяньцзине с участием более 1 700 представителей из более чем 90 стран и регионов мира.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.

Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%.

Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

Со своей стороны Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

Глядя на происходящее, 12 американских штатов подали совместный иск против пошлин Трампа.

При этом Китай без официального объявления начал отменять пошлины на товары из США. По информации CNN, собеседники агентства отметили, что тарифы на восемь видов интегральных схем, которые охватывают большинство полупроводников, за исключением микросхем памяти, были отменены до нуля.

Кроме того, по информации Bloomberg, власти Китая рассматривают возможность отмены дополнительных пошлин на медицинское оборудование и некоторые промышленные химикаты, такие, как этан. Также, по некоторым данным, Пекин, вероятно, готовится отменить дополнительные пошлины по меньшей мере на восемь категорий товаров, связанных с полупроводниками.

Стороны также обсуждают отмену пошлин на аренду самолетов Китаем в США. Агентство напоминает, что китайские авиакомпании, как и многие другие, не владеют всеми своими воздушными судами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.

9 июня в Лондоне начался новый раунд переговоров, направленных на урегулирование торговой войны между США и Китаем.