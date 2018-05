Китайцы заинтересовались электроэнергией в Украине

Государственное предприятие Укрэнерго и оператор энергосистемы Китая компания China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере распределения электроэнергии в Украине.

Представители китайской компании провели в Киеве подготовительную встречу с чиновниками Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает пресс-служба ведомства.

Подписание документа должно "придать импульс" для ускорения начала проектов по развитию инфраструктуры электросетей, отметила первый заместитель министра Татьяна Максимец.

"Это будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и улучшит функционирование стабильного и конкурентоспособного энергетического сектора нашего государства", – отметила она.

В ходе переговоров стороны подтвердили намерения о взаимовыгодном сотрудничестве в развитии электроэнергетического комплекса Украины и Китая.

Напомним, в прошлом году Укрэнерго подписало соглашение о присоединении Украины к энергетической системе Европы.

Укрэнерго осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (СЕТ) – дочерняя компания китайской государственной State Grid Corporation of China (Государственная электросетевая корпорация Китая) – китайской электросетевой компании, являющаяся крупнейшей в своей отрасли в мире.

На внутреннем рынке Китая State Grid является монополистом по транспортировке и продаже электроэнергии. Специализируется на строительстве и эксплуатации электрических сетей, как в самом Китае, так и за рубежом.