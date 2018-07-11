Китайцы задумались построить в Украине мощную ветроэлектростанцию

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Китайская сторона проявляет интерес к украинскому рынку
Фото: saee.gov.ua

Китайская сторона проявляет интерес к украинскому рынку "зеленой" электроэнергии

Ведущая китайская энергетическая компания BJCEC совместно с международными партнерами анализирует украинское законодательство для установления мощной ветроэлектростанции на территории Украины.

Соответствующая встреча состоялась в Госэнергоэффективности, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности руководитель службы встретился с генеральным директором китайской компании GBI Хао Чжанг (представляет интересы BJCEC), владельцем проекта ЕвроУкр Винд Дэвидом Льюисом, представителями компании CNTIC и Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

"Стороны рассмотрели действующую в Украине систему "зеленых" тарифов, привязанных к курсу евро, а также возможность заключать долгосрочные договоры на "чистую" электроэнергию", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили новую концепцию стимулирования внедрения объектов возобновляемой электроэнергетики через систему аукционов.

"По результатам совещания стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках указанного и других потенциальных" зеленых "проектов", - резюмировали в Госэнергоэффективности.

Ранее сообщалось, что ДТЭК заключил договор с китайской China Machinery Engineering Company (CMEC) на строительство в Украине солнечной электростанции мощностью 200 МВт.

 

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