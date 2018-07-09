Китайцы задумались о производстве электробусов в Украине

Украина и Китай могут наладить совместное производство электробусов.

Об этом заявили представители коипании Shanghai Aowei Technology Development Co., передает ЦТС.

"Мы приехали не с целью продать вам электробусы, а хотим внедрять наши технологии совместно с местным производителем. Создать производственную базу, как сделали мы в Беларуси", - сказал представитель Shanghai Aowei Technology Development Co. Хуа Ли.

В китайской компании заявили, что у них уже есть успешный опыт с Беларусью по созданию объединенной производственной базы по изготовлению электробусов.

Китайские бизнесмены рассматривают сборку электробусов на Черниговском автозаводе (ЧАЗ). Отмечается, что пока что это был ознакомительный визит и в ближайшее время должны состояться предметные переговоры с ЧАЗ

В свою очередь, мэр Чернигова Владислав Атрошенко также заявил, о планах приобретения нового коммунального транспорта. "Мы готовы сегодня покупать ориентировочно 60 троллейбусов. Кроме этого еще дополнительно купить электробусы на 30 пассажирских мест", - сказал он.

Shanghai Aowei Technology Development - основанная в 1998 году, является экспортно-ориентированным предприятием, специализирующимся на разработке, производстве и продаже электрических двухслойных конденсаторов и ультраконденсаторов. Они используются при строительстве электромоторов и другого электронного оборудования для электробусов. Экспортирует продукцию в основном в Азию.

ЧАЗ выпускает автобусы различных модификаций на шасси индийских ТАТА и Ashok Leyland, в том числе школьные. Кроме того, завод наладил выпуск троллейбусов.