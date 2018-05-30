Китайцы задумались о производстве биогаза в Украине

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Китай намерен запустить в Украине пилотный проект по производству биогаза
Фото: pixabay/jan_nijman

Китай намерен запустить в Украине пилотный проект по производству биогаза

Украина и Китай инициировали создание рабочей группы, которая буде изучать возможность реализации общего проекта по производству биогаза.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

"Совместно с китайскими компаниями инициировано создание совместной рабочей группы по возобновляемой энергетике. В рамках рабочей группы уже прорабатываются вопросы обмена опытом по стимулированию внедрения "зеленых" проектов, а также возможностей разработки и реализации совместного пилотного проекта по производству биогаза", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что меморандум о сотрудничестве Украины и Китая в области энергоэффективности и "зеленой" энергетики был подписан в декабре 2017 года между Госэнергоэффективности и Национальной энергетической администрацией КНР.

Напомним, в марте 2017 года компания с датским капиталом Даноша заявляла о планах строительства биогазового завода мощностью 1,1 МВт.

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