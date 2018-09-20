Китайцы повторно попытаются купить долю в украинской фондовой бирже

BOCE повторно подала в АМКУ заявку на согласование приобретения доли в ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) повторно подала заявку на согласование приобретения доли в акционерном капитале Фондовой биржи ПФТС.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в комментарии агентству Интерфакс-Украина в кулуарах ежегодного Украинского финансового форума в Одессе, организованного инвестгруппой ICU.

Он отметил, что ранее в мае 2018 года китайская сторона уже обращалась с заявкой на согласование приобретения 25% доли в ПФТС.

"Но, поскольку отношения контроля со стороны продавца были некачественно раскрыты, это послужило основанием, чтобы возвратить заявку. На этой неделе, во вторник (18 сентября – ред.), сторона обратилась с новой заявкой", – сообщил он.

Глава АМКУ добавил, что в случае надлежащего оформления документов, соответствующее разрешение может быть предоставлено в течение 45 дней.

При этом Терентьев отметил, что в отношении Украинской биржи заявка от BOCE пока не поступала. Ранее руководство биржи сообщило о намерении продать китайцам 36% акций допэмиссии.

Отметим, что еще в июне 2017 года BOCE купила 99,9% акций Украинского банка реконструкции и развития.

BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзине, КНР.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке. В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,3 млрд грн и по этому показателю она уступила только бирже Перспектива (127,4 млрд грн), но опередила Украинскую биржу (13,4 млрд грн). Основной объем торгов пришелся на гособлигации – 58 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,2 млрд грн. облигаций предприятий – 3,2 млрд грн.