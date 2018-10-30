Китайцы договорились с крупнейшим газодобытчиком Украины о бурении скважин

Китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering договорилась с государственной газодобывающей компанией Укргаздобыча о бурении скважины за 776,9 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi новини.

Так, Xinjiang Beiken Energy Engineering подписала договор с государственной газодобывающей компанией 29 октября по итогам победы в лоте №6 тендера Укргаздобычи на закупку бурильных работ с разбивкой на 7 лотов.

Ожидаемая стоимость работ составляла более 1 млрд грн.

При этом аукцион состоялся 9 февраля, а договоры на выполнение работ по итогам побед в остальных лотах были подписаны в апреле, июле и августе.

В указанных торгах китайская компания также победила в лоте №1 (предложив самую низкую цену в 393,5 млн грн), лоте №2 (751,8 млн грн), лоте №3 (723,8 млн грн), лоте №4 (673,5 млн грн), лоте №5 (765,65 млн грн).

В лоте №7 победила комнпания Zhongman Petroleum and Natural Gas Group (Китай), предложив на торгах цену в 723,5 млн грн.

Укргаздобыча является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, 100% акций которой принадлежат НАК Нафтогазу Украины. Основными направлениями деятельности компании являются добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Согласно постановлению Кабмина, Укргаздобыча обязана реализовывать все объемы добытого газа для потребностей населения.