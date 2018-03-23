Китайский телеком-гигант одолжил Укртелекому $10 млн для расширения доступа к интернету

Один из крупных игроков на рынке телекоммуникационных и информационных технологий - китайская компания ZTE открыла Укртелекому долгосрочную линию финансирования, первый этап которого предусматривает поддержку совместных проектов на сумму в размере $10 млн.

Об этом сообщила пресс-служба украинского оператора стационарной связи.

"Финансирование предназначено для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома", - говорится в сообщении украинской компании.

"Отныне сотрудничество будет не только в сфере поставок оборудования для потребителей, но и на уровне важных инфраструктурных решений, необходимых для развития сети Укртелекома", - отметил директор ZTE Urkaine LLC Хуан Минси.

Средства будут доступны с июня 2018 года и будут использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет.

Корпорация ZTE была основана в 1985 году в Китае, городе Шэньчжэнь (Shenzhen). Компания занимается производством устройств проводной и беспроводной связи, мобильных и фиксированных терминалов.

Укртелеком - монополист на украинском рынке фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером. 2017 оператор завершил с чистой прибылью в 867 млн грн, что на 46,7% больше, чем по итогам 2016 года. Однако чистый доход оператора за год увеличился лишь на 1,7% - до 6,7 млрд грн.

