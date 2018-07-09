Китайская Xiaomi подешевела после выхода на биржу

Цена акций одного из крупнейших мировых производителей смартфонов и другой потребительской электроники китайской Xiaomi Corp. снизилась на 1,3% по итогам дебютных торгов после IPO.

Компания в пятницу, 6 июля, провела первичное размещение акций в Гонконге по нижней границе ценового диапазона, составлявшего от 17 до 22 гонконгских долларов за акцию ($2,17-2,81), и привлекла около $4,7 млрд, передает агентство Интерфакс-Украина.

Оценка капитализации Xiaomi – $54 млрд, вдвое меньше, чем компания хотела получить изначально (около $100 млрд). Несмотря на это, размещение Xiaomi стало крупнейшим IPO в Гонконге с сентября 2016 года.

Торги бумагами Xiaomi в понедельник начались на уровне 16,6 гонконгского доллара, затем котировки упали до 16 долларов, а потом пошли вверх и завершили день на отметке 16,78 доллара.

Ранее Xiaomi отложила первичное размещение акций в материковом Китае в ожидании изменения регулирования.

IPO Xiaomi, основанной в 2010 году, было одним из самых ожидаемых на рынке. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Чистый убыток Xiaomi по итогам 2017 года составил 43,89 млрд юаней ($6,9 млрд), при этом без учета единовременных факторов она получила прибыль в размере 5,36 млрд юаней. Годовая выручка компании подскочила на 67% - до 114,6 млрд юаней ($18 млрд).

В первом квартале 2018 года чистый убыток Xiaomi составил $1,1 млрд из-за разовых списаний.